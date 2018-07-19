Прямой эфир под стук колес. Телестудия встала на рельсы

17 и 18 июля трансляцию в соцсетях со стенда столичного транспорта на Урбанфоруме и вагона-студии посмотрели более 50 тысяч человек.

Вагон-студия — уникальный проект, запущенный специально к форуму.

Как меняется коммуникация с потребителями. Какая она — современная мода и как будет меняться образ горожанина. Московский транспорт — в русской литературе. Впервые эти и другие интересные для горожан вопросы обсудили прямо в вагоне-студии метро. Интервьюировал гостей известный путешественник и тележурналист Марк Подрабинек

Пассажиры Кольцевой линии обратили внимание на необычный вагон.

— Это очень хорошая идея. Метрополитен столицы постоянно генерирует какие-то суперсовременные классные проекты, и вот появился еще один. Всем тем, кому интересен транспорт, полезно и интересно посмотреть прямые трансляции, — сказал житель столицы, дизайнер Владимир Синицын

Развитие транспортной инфраструктуры города в студии также обсудили известные горожане и эксперты. Например, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная

НАДО ЖЕ!

Вагон-студия был расположен в тематическом поезде «С искусством по пути», который был запущен на Кольцевой линии два года назад и успел полюбиться пассажирам.