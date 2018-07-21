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Военно-транспортный самолет РФ доставил 44 тонны гуманитарной помощи из Франции в Сирию
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Военно-транспортный самолет РФ доставил 44 тонны гуманитарной помощи из Франции в Сирию 

ТАСС 58 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 21 июля. Российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в субботу из французского аэропорта Шатору на аэродром Хмеймим в Сирии 44 тонны гуманитарного груза. Об этом сообщило Минобороны РФ.
"Самолетом военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» ВКС России с французского аэропорта Шатору доставлено на аэродром Хмеймим в Сирийскую Арабскую Республику 44 тонны гуманитарного груза для оказания помощи гражданскому населению", — говорится в сообщении. В Сирию доставлены медикаменты и препараты для неотложной медицинской помощи, одежда, палатки, медицинское оборудование и предметы первой необходимости.
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