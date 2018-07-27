МЧС отчиталось о готовности к разминированию территории Сирии

Бейруте. Отмечается, что МЧС уже провело консультации и встречи с представителями ООН и правительства САР в Дамаске

В ведомстве планируют помогать в подготовке специалистов-пиротехников, обучать местное население, а также проводить само разминирование. Местному населению и беженцам при этом продолжат оказывать гуманитарную помощь.