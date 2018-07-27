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МЧС отчиталось о готовности к разминированию территории Сирии
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МЧС отчиталось о готовности к разминированию территории Сирии 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
В пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций сообщили, что специалисты ведомства готовы подключиться к работам по гуманитарному разминированию территории Сирии под эгидой регионального представительства Службы ООН. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что МЧС уже провело консультации и встречи с представителями ООН и правительства САР в Дамаске и Бейруте.
В ведомстве планируют помогать в подготовке специалистов-пиротехников, обучать местное население, а также проводить само разминирование. Местному населению и беженцам при этом продолжат оказывать гуманитарную помощь.
Между тем накануне в Сирию впервые прибыла гумпомощь из Западной Европы. Груз из Франции доставил в Арабскую республику военно-транспортной самолет Министерства обороны России. После этого автомобили с медикаментами и оборудованием для мобильного госпиталя прибыли в Восточную Гуту. С начала процесса урегулирования российским Центром по примирение сторон проведено уже около двух тысяч гуманитарных акций.
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