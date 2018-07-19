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РЖД перевезли более 5,2 млн человек между городами-участниками ЧМ-2018
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РЖД перевезли более 5,2 млн человек между городами-участниками ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
РЖД перевезли более 5,2 млн человек между городами-участниками чемпионата мира по футболу, сообщает "Российская газета".
По информации начальника департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Павла Бурцева, бесплатными поездами пользовались болельщики из Аргентины, Колумбии, Мексики, США, Китая, Ирана, Перу, Бразилии, Египта и России.
Услугой бесплатного проезда воспользовались почти 319 тыс. фанатов. Наибольшее количество бесплатных поездов было назначено в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Казанью, Самарой и Нижним Новгородом.
Ранее сообщалось, что болельщики унесли одеял и подстаканников из бесплатных поездов на 1 млн рублей.
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