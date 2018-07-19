В роддоме Савеловского устроили экскурсию

В рамках дня открытых дверей в перинатальном центре при ГКБ № 24, который расположен в 4-м Вятском переулке, провели экскурсию. Будущим мамам и папам показали послеродовые палаты, рассказали об оборудовании и передовых методиках реабилитации. Также врачи роддома прочитали лекцию о грудном вскармливании и первых днях жизни малыша. Об этом рассказали в администрации медицинского учреждения.

— Гости могли лично пообщаться с врачами и задать им вопросы на интересующие темы, — сообщил представитель администрации.

Перинатальный центр при ГКБ № 24 расположен по адресу 4-й Вятский пер., д. 39. (мю)