Ещё
В роддоме Савеловского устроили экскурсию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона

В роддоме Савеловского устроили экскурсию 

Управа района Савеловский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В рамках дня открытых дверей в перинатальном центре при ГКБ № 24, который расположен в 4-м Вятском переулке, провели экскурсию. Будущим мамам и папам показали послеродовые палаты, рассказали об оборудовании и передовых методиках реабилитации. Также врачи роддома прочитали лекцию о грудном вскармливании и первых днях жизни малыша. Об этом рассказали в администрации медицинского учреждения.
— Гости могли лично пообщаться с врачами и задать им вопросы на интересующие темы, — сообщил представитель администрации.
Перинатальный центр при ГКБ № 24 расположен по адресу 4-й Вятский пер., д. 39. (мю)
Управа района Савеловский города Москвы: последние новости
Международный день шахмат отметили в библиотеке на Башиловской В ближайшей к Савеловскому зоне отдыха запретили купание Первая бесплатная тренировка из цикла «Здоровая спина» прошла в Савеловском парке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине236
Казаки просят отменить пенсии338
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»149
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного17
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми73
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение