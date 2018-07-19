ФРИИ запустил новый курс по Customer development 

За три дня Дмитрий Соколов, ведущий трекер очного Акселератора ФРИИ:
поделится методологией custdev;
объяснит, как не потратить миллионы на разработку продукта, который не нужен клиенту;
поможет сформулировать ценностное предложение, чтобы понятно передать информацию в нужную аудиторию;
расскажет про все работающие инструменты для проведения и анализа проблемных интервью;
научит формулировать и быстро проверять гипотезы.
Дмитрий более 10 лет работает в продажах. Эксперт в customer development, B2B-продажах, создании и упаковке продукта, продуктовой аналитике, монетизации и проектировании MVP, привлечении трафика, UI/UX.
Программа интенсива:
1 день — методология с Customer development, инструменты, формирование ЦП и гипотез.
2 день — разбор кейсов и много практики.
3 день — очень много практики продаж.
Старт уже меньше, чем через две недели.
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