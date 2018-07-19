ФРИИ запустил новый курс по Customer development

поделится методологией custdev;

объяснит, как не потратить миллионы на разработку продукта, который не нужен клиенту;

поможет сформулировать ценностное предложение, чтобы понятно передать информацию в нужную аудиторию;

расскажет про все работающие инструменты для проведения и анализа проблемных интервью;

научит формулировать и быстро проверять гипотезы.

Дмитрий более 10 лет работает в продажах. Эксперт в customer development, B2B-продажах, создании и упаковке продукта, продуктовой аналитике, монетизации и проектировании MVP, привлечении трафика, UI/UX.

Программа интенсива:

1 день — методология с Customer development, инструменты, формирование ЦП и гипотез.

2 день — разбор кейсов и много практики.

3 день — очень много практики продаж.

Старт уже меньше, чем через две недели.

Регистрация по ссылке.