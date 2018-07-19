«Я пытался не думать о еде»: тайские подростки рассказали, как провели в пещере две недели

Подростки из футбольной команды в Таиланде , спасённые из пещеры вместе с тренером, пытались выбраться самостоятельно. Об этом они рассказали на пресс-конференции, посвящённой событию — видео опубликовано на странице BBC в Facebook.

Сначала застрявшие из-за наводнения в пещере пытались сделать подкоп, однако это не дало результата.

"Я пытался не думать о еде", — рассказывает один мальчик.

"Мне было страшно, что я никогда не вернусь домой", — признаётся другой.

"Мы услышали звуки и испугались, что спасатели нас не заметят, — вспоминает третий. — Я схватил фонарик, рванул в их сторону и закричал: «Привет!»"

Канал отмечает, что к истории уже возник интерес в Голливуде

Операция по спасению началась 8 июля. 12 школьников и футбольный тренер оказались заблокированы в пещере из-за наводнения.