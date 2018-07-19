Семин: футболист Фарфан присоединился к «Локомотиву», Фернандеш прилетит в четверг

Фарфан, Фернандеш и Чорлука выступали за свои сборные на чемпионате мира 2018 года в России . Фарфан вместе с командой Перу выбыл из турнира 26 июня после стадии группового этапа, Фернандеш в составе португальской сборной дошел до 1/8 финала, хорват Чорлука завоевал серебряную медаль, в финале его команда проиграла французам.

"Фарфан прилетел вчера ночью, Фернандеш — сегодня. Чорлука присоединится к нам 23 июля уже в Москве. Тогда же будут вручать золотые медали, мы его поздравили с серебряной медалью на чемпионате мира по телефону и поздравим лично", — сказал Семин.