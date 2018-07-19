Семин: футболист Фарфан присоединился к «Локомотиву», Фернандеш прилетит в четверг 

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан вернулся в расположение московского футбольного клуба «Локомотив», португальский полузащитник Мануэл Фернандеш прилетит в четверг, а хорватский защитник Ведран Чорлука должен прибыть 23 июля. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Юрий Семин.
Фарфан, Фернандеш и Чорлука выступали за свои сборные на чемпионате мира 2018 года в России. Фарфан вместе с командой Перу выбыл из турнира 26 июня после стадии группового этапа, Фернандеш в составе португальской сборной дошел до 1/8 финала, хорват Чорлука завоевал серебряную медаль, в финале его команда проиграла французам.
"Фарфан прилетел вчера ночью, Фернандеш — сегодня. Чорлука присоединится к нам 23 июля уже в Москве. Тогда же будут вручать золотые медали, мы его поздравили с серебряной медалью на чемпионате мира по телефону и поздравим лично", — сказал Семин.
Чемпионат мира проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. «Локомотив» проводит учебно-тренировочный сбор в Австрии, который завершится 22 июля. 23 июля на «РЖД— Арене» в Москве состоится церемония награждения железнодорожников золотыми медалями чемпионата России прошлого сезона. Новый сезон для «Локомотива» стартует 27 июля матчем за Суперкубок страны против московского ЦСКА.