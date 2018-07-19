Центробанк впервые обнаружил фальшивые двухтысячные банкноты

Центробанк во втором квартале 2018 года впервые выявил поддельные купюры номиналом 2 тыс. рублей. По сообщению регулятора, было выявлено 16 фальшивок.

Также в сообщении отмечается, что поддельных двухсотрублёвых банкнот выявлено не было.

По числу подделок лидирует пятитысячная купюра: во 2-м квартале было обнаружено более 6,8 тыс. фальшивок. За ней следуют купюра в 1 тыс. рублей (2,3 тыс. подделок) и пятисотрублёвая купюра (168 подделок).

Наибольшее количество фальшивых денег было выявлено в Центральном федеральном округе.