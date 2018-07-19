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Центробанк впервые обнаружил фальшивые двухтысячные банкноты
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Центробанк впервые обнаружил фальшивые двухтысячные банкноты 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Центробанк во втором квартале 2018 года впервые выявил поддельные купюры номиналом 2 тыс. рублей. По сообщению регулятора, было выявлено 16 фальшивок.
Также в сообщении отмечается, что поддельных двухсотрублёвых банкнот выявлено не было.
По числу подделок лидирует пятитысячная купюра: во 2-м квартале было обнаружено более 6,8 тыс. фальшивок. За ней следуют купюра в 1 тыс. рублей (2,3 тыс. подделок) и пятисотрублёвая купюра (168 подделок).
Наибольшее количество фальшивых денег было выявлено в Центральном федеральном округе.
Регулятор также сообщил, что с начала года количество банкнот номиналом 200 рублей в России выросло почти в 14 раз, а номиналом 2 тыс. рублей — в 11 раз.
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