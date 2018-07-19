Мемориал десантникам могут построить в Ижевске

В столице Удмуртии вскоре может появиться еще один памятник мемориал в честь воздушно-десантных войск. Как сообщил председатель Союза десантников Удмуртии Алексей Лебедев , проект намерены представить в День ВДВ, 2 августа.

Планируется, что на одной стороне памятника увековечат память десантников XX века, а вторую посвятят новейшей истории. Так, с левой стороны появится барельеф солдат в пилотках, касках и с парашютами старого образца, а на правой планируют показать войну в горах с вертолетами.

Между ними установят 5-метровую стелу с наименованиями частей и подразделений основных дивизий. Общая длина мемориала составит 12 метров.

Финансировать проект будут за счет средств добровольцев и ветеранов-десантников.

Место для установки памятника пока не определено. В Союзе десантников намерены установить монумент к 90-летию ВДВ в 2020 году.