Эксперт рассказал о стратегических возможностях беспилотника «Посейдон»

Принятие на вооружение роботизированного подводного аппарата снизит вероятность нападения на Россию извне.

Принятие на вооружение ВМФ России подводного беспилотника «Посейдон» вынудит вероятного противника пересмотреть свои военные планы в отношении нашей страны. Об этом «Звезде» рассказал заслуженный деятель науки РФ контр-адмирал в отставке Владимир Потапов

«В условиях противоречивых отношений России с другими государствами представляется необходимым обеспечить безопасность РФ в широком стратегическом плане. Это обстоятельство позволяет решить, что этот комплекс будет являться определенным вопросом сдерживания противника и позволит ему отказаться от определенных претензий с точки зрения силового воздействия», — заявил Потапов.

О технических возможностях «Посейдона» известно, что он способен погружаться на большую глубину и обладает высокой скоростью хода, а также непрогнозируемым для противника маршрутом движения к цели.