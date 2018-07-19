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Эксперт рассказал о стратегических возможностях беспилотника «Посейдон»
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Эксперт рассказал о стратегических возможностях беспилотника «Посейдон» 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Принятие на вооружение роботизированного подводного аппарата снизит вероятность нападения на Россию извне.
Принятие на вооружение ВМФ России подводного беспилотника «Посейдон» вынудит вероятного противника пересмотреть свои военные планы в отношении нашей страны. Об этом «Звезде» рассказал заслуженный деятель науки РФ контр-адмирал в отставке Владимир Потапов.
«В условиях противоречивых отношений России с другими государствами представляется необходимым обеспечить безопасность РФ в широком стратегическом плане. Это обстоятельство позволяет решить, что этот комплекс будет являться определенным вопросом сдерживания противника и позволит ему отказаться от определенных претензий с точки зрения силового воздействия», — заявил Потапов.
Ранее ведущий аналитик группы советников начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Касатонов сообщил, что уникальные возможности «Посейдона» позволят Военно-морскому флоту успешно бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий и поражать объекты береговой инфраструктуры.
О технических возможностях «Посейдона» известно, что он способен погружаться на большую глубину и обладает высокой скоростью хода, а также непрогнозируемым для противника маршрутом движения к цели.
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