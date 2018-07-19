В прошлом году в Озерах Московской области реализовали 9 инвестпроектов на 500 млн рублей

По его словам, благодаря реализации инвестпроектов, а также расширения производств предприятий, в Озерах создано более 400 новых рабочих мест.

«Одна из главных задач — это создание рабочих мест в городском округе. По крайней мере, эту проблему перед нами озвучивали жители», — подчеркнул Воробьев в ходе встречи.

Богданов также добавил, что в этом году в Озерах планируется реализовать пять инвестпроектов, в том числе молочно-товарную ферму на 1,7 тыс. голов.