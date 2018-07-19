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В прошлом году в Озерах Московской области реализовали 9 инвестпроектов на 500 млн рублей
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В прошлом году в Озерах Московской области реализовали 9 инвестпроектов на 500 млн рублей 

Rambler News Service 18 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В 2017 году в городе Озеры Московской области реализовали девять инвестиционных проектов на общую сумму около 500 млн руб., рассказал глава муниципалитета Дмитрий Богданов в ходе встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, сообщает пресс-служба администрации региона.
По его словам, благодаря реализации инвестпроектов, а также расширения производств предприятий, в Озерах создано более 400 новых рабочих мест.
«Одна из главных задач — это создание рабочих мест в городском округе. По крайней мере, эту проблему перед нами озвучивали жители», — подчеркнул Воробьев в ходе встречи.
Богданов также добавил, что в этом году в Озерах планируется реализовать пять инвестпроектов, в том числе молочно-товарную ферму на 1,7 тыс. голов.
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