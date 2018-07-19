Ещё
Девять инвесторов привлекли в Озеры для создания новых рабочих мест в 2017 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона

Девять инвесторов привлекли в Озеры для создания новых рабочих мест в 2017 году 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В подмосковных Озерах создали дополнительные рабочие места благодаря привлечению на территорию инвесторов, два проекта стали крупными, сообщил в четверг на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава городского округа Дмитрий Богданов.
«Основной проблемой городского округа была нехватка рабочих мест и низкие зарплаты, в прошлом году нам удалось привлечь девять инвестиционных проектов различного формата», — сказал Богданов.
Он уточнил, что два проекта — крупные, плюс появилось небольшое промышленное предприятие по производству бетона.
«Также существующие компании расширили свои мощности, это Озерская промышленная компания, шоколадная фабрика добавила 58 рабочих мест», — добавил глава.
Вопрос создания рабочих мест в регионе Андрей Воробьев определил как одну из стратегических задач, решение которой глава региона держит под постоянным контролем. В этой связи на территории Подмосковья реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование условий для привлечения в Московскую область инвесторов, которые заинтересованы в строительстве объектов нежилого назначения, в том числе деловой недвижимости, и, как следствие, создание новых рабочих мест.
РИАМО: последние новости
Ремонт Дома культуры в Озерах завершат в конце 2018 года МИД Нигерии вернет граждан страны из Москвы на родину Около 450 проводников в бесплатных поездах для болельщиков ЧМ прошли обучение английскому
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине236
Казаки просят отменить пенсии338
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»149
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного17
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми73
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение