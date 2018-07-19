Девять инвесторов привлекли в Озеры для создания новых рабочих мест в 2017 году

«Основной проблемой городского округа была нехватка рабочих мест и низкие зарплаты, в прошлом году нам удалось привлечь девять инвестиционных проектов различного формата», — сказал Богданов.

Он уточнил, что два проекта — крупные, плюс появилось небольшое промышленное предприятие по производству бетона.

«Также существующие компании расширили свои мощности, это Озерская промышленная компания, шоколадная фабрика добавила 58 рабочих мест», — добавил глава.

Вопрос создания рабочих мест в регионе Андрей Воробьев определил как одну из стратегических задач, решение которой глава региона держит под постоянным контролем. В этой связи на территории Подмосковья реализуется комплекс мероприятий, направленных на формирование условий для привлечения в Московскую область инвесторов, которые заинтересованы в строительстве объектов нежилого назначения, в том числе деловой недвижимости, и, как следствие, создание новых рабочих мест.