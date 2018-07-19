Угрожали жителям убийством: во время конфликта в «Парковом» хулиганы ранили девушку ножом

Сегодня ночью во дворе в микрорайоне «Парковый» произошла потасовка из-за шумного поведения компании мужчин. Они кричали, проявляли агрессию, угрожали оружием, а также нанесли травмы девушке. Подробности — в материале 74.ru.

Полицейские устанавливают личности всех участников инцидента

Около полуночи жильцы домов № 21 и № 23 на Краснопольском проспекте стали свидетелями потасовки во дворе. О произошедшем рассказал мужчина в социальной сети. По его словам, ночью маргинальная компания начала шуметь во дворе, замечания только добавили агрессии: жильцам соседних домов начали кричать, угрожать убийством и предлагать выйти на улицу и разобраться.

— Парень вышел, они на него накинулись и начали бить, тот убегал. Потом подтянулись ещё соседи, эти вроде успокоились, хотя отошли и выкрикивали угрозы. Когда к ним подошли ещё двое, вышла девушка, дабы образумить всех и загнать домой, — рассказал Михаил Анисин . — Потом резко выбегает из подъезда ещё одно быдло и со всего маху бьёт девушку, та мгновенно падает на асфальт и, как я понял, теряет сознание. Тот кто ударил, орал «давайте нож», обещал всех порезать.

Мужчина также отметил, что полиция приехала через 20–30 минут после вызова. К этому моменту дебоширы скрылись в подъезде, нашли и задержали только одного. На место также приезжала скорая помощь, но пострадавшая девушка от госпитализации отказалась. Подробности ночного инцидента удалось узнать у собственного источника 74.ru в правоохранительных органах

— Массовой потасовки не было там. Три человека распивали алкогольные напитки, им сделали замечание, возник конфликт с тремя-четырьмя гражданами. У пьяной троицы нож появился, они им помахали, причинили резанную рану руки женщине, супруге одного из мужчин, сделавших замечание, — рассказал источник. — Один дебошир был задержан, остальные разбежались. Их личности устанавливаются, сейчас вопрос времени, чтобы задержать. Проводится проверка.

Как пишут жители «Паркового» в соцсетях, подобные конфликты по ночам для них — не редкость.

Центр видеонаблюдения за порядком в «Парковом» открыли весной 2015 года

Участковый пункт полиции открыли в «Парковом» в 2013 году. В марте 2015-го в микрорайоне смонтировали систему видеонаблюдения за домами и дворами. В прошлом году в ГУ МВД сообщили, что порядок здесь полицейские будут охранять в усиленном режиме. Тогда планировалось увеличить число наружных нарядов — как пеших, так и автопатрулей, а также изменить им время несения службы.