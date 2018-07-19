Трава в Таганроге прокалывает подошвы и велосипедные шины

Таганроге появилось общественное движение, которое борется с травой под названием якорец.

Об этом в четверг, 19 июля, сообщает ОТР. По данным телеканала, якорец растет как в жилых микрорайонах, так и в центре города. Сорняк прокалывает велосипедны шины, колеса колясок и подошву детской обуви.

Отмечается, что жители обращались в муниципалитет Таганрога с просьбой не вести механические покосы, так как из-за них семена якорца разбрасываются вокруг и начинают расти в новых местах. Ответа из мэрии граждане не получили.

Сейчас с якорцом борются волонтеры: они устраивают регулярные мини-субботники.