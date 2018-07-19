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Летний краеведческий проект «Уличный Лекторий. Местная история»
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Летний краеведческий проект «Уличный Лекторий. Местная история» 

Управа Пресненского района города Москвы 2 часа назад
С июля по сентябрь 2018 года Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Музейное объединение „Музей Москвы“ реализует летний краеведческий проект „Уличный Лекторий. Местная история“, в рамках которого ведущие московские историки и краеведы прочтут 10 лекций об истории московских районов.
В Пресненском районе лекция пройдет 24 июля 2018 года в 19:00 в партнерстве с Историко-мемориальным музеем „Пресня“ (экспозиционно— мемориальный отдел „Пресня“ ГЦМСИР). Лекцию прочтет Денис Ромодин, москововед, старший научный сотрудник музея „Пресня“ (экспозиционно— мемориальный отдел „Пресня“ ГЦМСИР).
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