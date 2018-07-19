Гонконг готовится к приходу виртуального банкинга

Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Гонконг, долгое время являющийся мировым лидером в банковском деле и финансах, готовится к приходу так называемых виртуальных банков — финансовых учреждений, в которых все операции проходят в режиме онлайн, пишет CNBC.

Фото: EPA/JEROME FAVRE

Власти стремятся улучшить позиции Гонконга в сфере финансовых технологий. Это часть более широкого плана по превращению полуавтономной китайской территории в «умный город» на фоне усиления региональной и глобальной цифровой конкуренции. Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) в конце мая опубликовало пересмотренные руководящие принципы для виртуальных банков после консультаций с заинтересованными сторонами, включая Гонконгскую ассоциацию банков.HKMA заявило, что интерес к лицензиям проявили более 50 компаний. Первые лицензии могут быть выданы уже в этом году. Местная платежная платформа Yedpay и международный банк Standard Chartered заявили, что планируют подать заявку на получение лицензии. Компания WeLab, управляющая платформами онлайн-кредитования, как сообщается, также надеется получить лицензию. "Развитие виртуальных банков будет способствовать применению финансовых технологий и инноваций в Гонконге и предложит новый вид обслуживания клиентов", — заявило HKMA.

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Китай занял доминирующую позицию в финтех-отрасли Мобильные приложения «закрывают» отделения банков Технологии: 35 прогнозов на 2018 год Банки в Гонконге все чаще предлагают услуги онлайн-банкинга, что является частью глобальной тенденции, поскольку потребителей привлекают такие преимущества, как удобство, прозрачность и более низкие комиссии по операциям. Виртуальные банки должны будут иметь офис в Гонконге для решения вопросов с HKMA или урегулирования вопросов и жалоб клиентов, но им не нужно будет тратить значительные средства на создание и укомплектование сети отделений. Однако преимущества на этом заканчиваются, поскольку виртуальные банки в основном будут сталкиваться с теми же правилами, что и традиционные финансовые учреждения, включая строгие требования к капиталу. Для привлечения потребителей банкам нужно будет предлагать более привлекательные условия или гораздо лучшие технологические возможности. Как сообщали «Вести. Экономика», ранее аудиторская компания EY, исследовавшая внедрение финансовых технологий в 20 крупных экономиках, назвала Китай лидером по этому показателю. Исследование показало, что 69% китайских потребителей использовали по крайней мере два финтех-сервиса за последние шесть месяцев. Чаще всего в Китае пользуются услугами мобильных платежей и переводов. 83% потребителей в стране совершают платежи или денежные переводы с помощью смартфонов.