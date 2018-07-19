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В Дзержинском районе полуторагодовалый ребенок выпал из окна
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В Дзержинском районе полуторагодовалый ребенок выпал из окна 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Дзержинском районе Ярославля полуторагодовалый ребенок выпал с окна третьего этажа. К счастью, мальчик выжил. Его доставили в больницу с многочисленными травмами.
Трагедия произошла вечером в среду, 18 июля, на улице Балашова. Как сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета, ребенок на несколько минут остался без присмотра. Тогда он залез на подоконник и случайно выпал из открытого окна.
Известно, что у мальчика многодетная семья. В квартире проживают еще четыре ребенка. По данному факту началась проверка.
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