В Дзержинском районе полуторагодовалый ребенок выпал из окна

Дзержинском районе Ярославля полуторагодовалый ребенок выпал с окна третьего этажа. К счастью, мальчик выжил. Его доставили в больницу с многочисленными травмами.

Трагедия произошла вечером в среду, 18 июля, на улице Балашова. Как сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета, ребенок на несколько минут остался без присмотра. Тогда он залез на подоконник и случайно выпал из открытого окна.

Известно, что у мальчика многодетная семья. В квартире проживают еще четыре ребенка. По данному факту началась проверка.