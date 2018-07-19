В Алтуфьеве благоустроят 43 дворовых территории и шесть объектов дорожного хозяйства

Встреча с жителями Алтуфьевского, прошедшая 18 июля, была посвящена благоустройству территории района. Как сообщил глава управы Владимир Кузьменко , в этом году работы пройдут в 43 дворах и шести объектах дорожного хозяйства.

— На основании пожеланий жителей будет реконструирована детская площадка по адресу Алтуфьевское шоссе, д. 66/2, и контейнерная на Алтушке, д. 56. В Путевом проезде, д. 10, появится цветник и установят МАФ на спортплощадке, по адресам Путевой проезд, д. 22А и 26, установят ограждения. В проезде Черского, д. 7, реконструируют спортивную площадку, а по адресу проезд Черского, д. 15, появится пешеходная дорожка. Работы выполнят в течение лета, — уточнил Владимир Кузьменко.

Также глава управы напомнил, что работы по благоустройству детских площадок проходят во дворах на улице Костромской, д. 20, и Бибиревской, д. 19. Данные адреса жители Алтуфьевского района выбрали, проголосовав на портале «Активный гражданин». (ис)