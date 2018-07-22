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Свыше 20 контейнерных площадок реконструируют в Алтуфьево до 25 августа
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Свыше 20 контейнерных площадок реконструируют в Алтуфьево до 25 августа 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Свыше 20 контейнерных площадок реконструируют в столичном районе Алтуфьево до 25 августа 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба управы района.
«В текущем году на территории Алтуфьево будут реконструированы 23 контейнерные площадки. В настоящий момент уже завершены работы на 11 объектах, остальные будут обновлены до 25 августа. Площадки нового образца — кирпичные, с секциями для инвентаря и реагентов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что, помимо прочего, в рамках основной программы благоустройства в Алтуфьево запланированы на этот год и уже проходят работы на 43 дворовых территориях и шести объектах дорожного хозяйства.
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