Юные спортсмены Бирюлева Западного смогут принять участие в веломарафоне

Веломарафон для детей и подростков района пройдет на Харьковской улице в понедельник, 23 июля.

Юные спортсмены со всего района смогут посоревноваться в скорости и выносливости, проехав установленную дистанцию по дворовой территории. По мнению организаторов события ‒ преподавателей из Центра досуга «НЕО-XXI век», подобные спортивные мероприятия нужно проводить как можно чаще, чтобы ребята, оставшиеся в городе на летние каникулы, активно и с пользой проводили время.

Принять участие в марафоне могут все желающие велосипедисты района, событие начнется в 17:00. Подробную информацию о предстоящих соревнованиях можно получить в официальной группе Центра досуга в социальных сетях.