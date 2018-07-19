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Юные спортсмены Бирюлева Западного смогут принять участие в веломарафоне
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Юные спортсмены Бирюлева Западного смогут принять участие в веломарафоне 

Управа района Бирюлево Западное 59 минут назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Веломарафон для детей и подростков района пройдет на Харьковской улице в понедельник, 23 июля.
Юные спортсмены со всего района смогут посоревноваться в скорости и выносливости, проехав установленную дистанцию по дворовой территории. По мнению организаторов события ‒ преподавателей из Центра досуга «НЕО-XXI век», подобные спортивные мероприятия нужно проводить как можно чаще, чтобы ребята, оставшиеся в городе на летние каникулы, активно и с пользой проводили время.
Принять участие в марафоне могут все желающие велосипедисты района, событие начнется в 17:00. Подробную информацию о предстоящих соревнованиях можно получить в официальной группе Центра досуга в социальных сетях.
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