Госдума приняла закон об изменениях в порядке расчетов операторов за международную связь 

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, освобождающий операторов связи от репатриации валютной выручки при выполнении договоров об оказании услуг международной связи, включая международный роуминг. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с членом Совета Федерации Людмилой Боковой.
Закон о валютном регулировании и валютном контроле содержит требование о репатриации средств, причитающихся резидентам по условиям внешнеторговых договоров. В ряде случаев данная норма понимается как фактический запрет зачета взаимных требований резидентов и нерезидентов по внешнеторговым контрактам, если такая возможность зачета прямо не предусмотрена законом, что подтверждается складывающейся судебной практикой, говорится в пояснительной записке к документу.
"Отсутствие в законе «О валютном регулировании и валютном контроле» прямой нормы о возможности резидентов, являющихся операторами связи, осуществлять зачет встречных требований с нерезидентами по договорам, предусматривающим оказание услуг международной электросвязи, включая услуги международного роуминга, может создавать препятствия для проведения зачета встречных требований по обязательствам, вытекающих из таких договоров", — отмечают авторы инициативы. Между тем регламент международной электросвязи содержит норму, предусматривающую возможность проведения зачета во взаиморасчетах организаций электросвязи, говорится в пояснительной записке.
Закон предусматривает норму прямого действия в части зачета встречных требований и обязательств между российскими операторами связи и иностранными операторами связи, вытекающих из договоров об оказании услуг международной электросвязи, включая услуги международного роуминга.
Ко второму чтению документа была одобрена поправка, согласно которой в такой ситуации расчеты между российскими и иностранными операторами связи проводятся с помощью специализированных расчетных организаций, зарегистрированных на территориях государств — членов Международного союза электросвязи.
"Появление в законодательстве нормы прямого действия о возможности зачета по указанным обязательствам позитивно повлияет на финансовую эффективность российских операторов связи и сократит объемы валютных платежей из РФ за рубеж. Принятие закона также положительно скажется на конкурентоспособности российских операторов связи на международном рынке за счет внедрения новых способов взаиморасчетов, отвечающих требованиям международного права, а также позволит приблизить российское регулирование к международной бизнес-практике", — говорится в сопроводительных материалах к документу.