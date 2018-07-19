Госдума приняла закон об изменениях в порядке расчетов операторов за международную связь

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Госдума приняла в третьем чтении закон, освобождающий операторов связи от репатриации валютной выручки при выполнении договоров об оказании услуг международной связи, включая международный роуминг. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с членом Совета Федерации Людмилой Боковой.

Закон о валютном регулировании и валютном контроле содержит требование о репатриации средств, причитающихся резидентам по условиям внешнеторговых договоров. В ряде случаев данная норма понимается как фактический запрет зачета взаимных требований резидентов и нерезидентов по внешнеторговым контрактам, если такая возможность зачета прямо не предусмотрена законом, что подтверждается складывающейся судебной практикой, говорится в пояснительной записке к документу.

"Отсутствие в законе «О валютном регулировании и валютном контроле» прямой нормы о возможности резидентов, являющихся операторами связи, осуществлять зачет встречных требований с нерезидентами по договорам, предусматривающим оказание услуг международной электросвязи, включая услуги международного роуминга, может создавать препятствия для проведения зачета встречных требований по обязательствам, вытекающих из таких договоров", — отмечают авторы инициативы. Между тем регламент международной электросвязи содержит норму, предусматривающую возможность проведения зачета во взаиморасчетах организаций электросвязи, говорится в пояснительной записке.

Закон предусматривает норму прямого действия в части зачета встречных требований и обязательств между российскими операторами связи и иностранными операторами связи, вытекающих из договоров об оказании услуг международной электросвязи, включая услуги международного роуминга.

Ко второму чтению документа была одобрена поправка, согласно которой в такой ситуации расчеты между российскими и иностранными операторами связи проводятся с помощью специализированных расчетных организаций, зарегистрированных на территориях государств — членов Международного союза электросвязи.