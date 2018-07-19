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Исаев анонсировал широкое обсуждение пенсионной системы
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Исаев анонсировал широкое обсуждение пенсионной системы 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что в правительстве предложили сохранить пенсионную систему. Об этом сообщает ИА REGNUM.
По словам Исаева, речь идет о сохранении смысла сложившейся системы. Других деталей он не привел, но анонсировал широкое обсуждение пенсионной реформы. Он подчеркнул, что это решение не может быть принято в одиночку.
Также депутат заявил, что правительство предложило новый общественный договор.
Исаев подчеркнул, что в России сформировался класс работающих пенсионеров, которые хотят зарабатывать деньги и не уходят на отдых.
Госдума 19 июля в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста. Документ поддержали 328 депутатов, а 104 выступили против. Депутаты не одобрили идею вынести законопроект на всенародное обсуждение. Поправки к проекту должны быть представлены до 24 сентября.
По задумке властей, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му.
Сейчас пенсия для женщин в РФ начинается в 55 лет, а для мужчин — в 60 лет.
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