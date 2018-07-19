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Госдума одобрила ужесточение наказания за самовольное подключение к трубопроводам
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Госдума одобрила ужесточение наказания за самовольное подключение к трубопроводам 

Rambler News Service 2 часа назад
Госдума приняла в третьем чтении законопроект об ужесточении наказания за повторное самовольное подключение к трубопроводам. «За» проголосовало 348 голосов, «против» — один.
Закон дополняет Уголовный кодекс статьей, согласно которой самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за данное деяние, наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей либо ограничением свободы на срок до двух лет.
Если данное нарушение было совершено группой лиц по предварительному сговору и в отношении магистральных трубопроводов, предусматривается наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей, либо лишения свободы на срок до четырех лет.
В случае, если самовольное подключение повлекло смерть по неосторожности или иные тяжкие последствия, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
В настоящее время размер штрафа составляет для рядовых граждан до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — до 80 тыс. рублей.
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