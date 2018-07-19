Россия ответит «комиссарам оранжевых революций» новым внешнеполитическим курсом

Современных американских послов сложно назвать специалистами по международному праву, они являются скорее комиссарами по проведению «оранжевых революций». Для России же гораздо важнее отстаивать основополагающие принципы Устава ООН , среди которых уважение суверенитета других государств и невмешательство в их внутренние дела, объясняет профессор РУДН , политолог Юрий Почта.

Внешнеполитический курс России

российском МИДе состоялось совещание президента РФ Владимира Путина с послами и постоянными представителями страны. В ходе своего выступления президент заявил, что Москва проводит последовательный и самостоятельный внешнеполитический курс и готова к диалогу с другими странами.

При этом он добавил, что внешнеполитическая линия России на обеспечение глобальной безопасности и стабильности, а также противодействие новым вызовам и угрозам, востребована в мире. Россия в свою очередь абсолютно открыта к партнерским и конструктивным отношениям со всеми странами.

«Тот факт, что наша политика встречает такой яростный отпор, осуждение и критику на Западе, свидетельствует о правильно выбранном пути. Здесь можно привести пример озлобленности и паранойи по отношению к России в США после Хельсинской встречи, а также происходящее в Европейском союзе и натовских кругах.

Чем больше вокруг шума и криков, тем лучше мы защищаем свои интересы. Одно время Россия готова была следовать Западу буквально во всем, и в тот момент все было чудесно, но когда после Мюнхенской речи Путина мы начали впервые формулировать и пытаться проводить свою внешнюю политику, то она сразу же нашла очень серьезное сопротивление», — комментирует ФБА «Экономика сегодня» политолог.

Разумеется, противодействие нам оказывают далеко не все, потому что многие страны также хотели бы проводить независимую внешнюю политику, обладать полноценным суверенитетом, получать выгоды от взаимовыгодной торговли и решать проблемы безопасности. Но страны Запада подавляют эти желания как силовыми методами через НАТО , так и мягкой силой, добавляет Юрий Почта.

Комиссары «оранжевых революций»

Путин же подчеркивает, что Россия, являясь постоянным членом Совбеза, намерена и впредь отстаивать основополагающие принципы Устава ООН, в первую очередь суверенитет и равенство государств, невмешательство во внутренние дела. Только следуя международному праву и работая на коллективных началах, мы сможем решать самые сложные мировые проблемы, уверен президент.

«Встреча Путина с нашими дипломатическими представителями интересна тем, что в отличии от России Запад сейчас все чаще дискредитирует дипломатию. Выработанные на протяжении нескольких веков принципы, начиная с Вестфальской системы международных отношений, отбрасывается, в то время как наших дипломатов объявляют шпионами-разведчиками и высылают десятками без каких-либо доказательств, а дипломатические представительства отнимают в нарушении прав собственности и Венской конвенции.

В то же время современных американских послов сегодня сложно назвать специалистами по международному праву, они являются скорее комиссарами по проведению оранжевых революций. Когда такой «специалист» приезжает в какую-либо страну, он вместо того, чтобы вручить верительные грамоты руководству страны, идет встречаться с оппозицией. Таких примеров все больше — здесь и Сирия , и Ливия , и в том числе Россия», — продолжает Юрий Почта.

В сложившейся системе координат именно Россия выходит на передний план борьбы за сохранение международной системы безопасности и главной ее структуры в лице ООН. Именно Москва выступает за дальнейшие переговоры по сокращению и нераспространению ядерных вооружений, а также предлагает настойчиво предлагает заключать международные соглашения по борьбе с терроризмом и многие другие инициативы. По мнению эксперта, в этом плане наш президент олицетворяет миролюбивую и взаимовыгодную политику, связанную с защитой национальных интересов и уважением между народами.