Ещё
В Астрахани начали проверку после смерти пенсионерки в гипермаркете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Астрахани начали проверку после смерти пенсионерки в гипермаркете 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл — РИА Новости. Следователи организовали проверку по информации СМИ из-за смерти пенсионерки в продуктовом гипермаркете в Астрахани после того, как ее уличили в краже колбасной нарезки, сообщает СУСК России по Астраханской области.
"Следственными органами СК России по Астраханской области проводится доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о смерти пенсионерки в продуктовом гипермаркете", — говорится в информации.
Из сообщения СМИ следует, что 19 июля пенсионерка, находясь в продуктовом гипермаркете торгового центра, расположенного на площади Вокзальной Ленинского района Астрахани, пыталась вынести колбасную нарезку. Охранники гипермаркета остановили пенсионерку на кассе и попросили пройти к стойке информации для проверки содержимого сумки.
"После того как пожилая женщина достала из сумки колбасную нарезку, ей стало плохо, а спустя несколько минут она скончалась", — сказано в сообщении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Последние новости
Директор ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу "Китайцы спилили все". Кто на самом деле уничтожает русский лес Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин допустил обострение ситуации на Украине221
Казаки просят отменить пенсии258
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»141
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми73
Россия вышлет греческих дипломатов31
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение