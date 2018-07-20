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Помощника Макрона уволят за избиение людей на демонстрации
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Помощника Макрона уволят за избиение людей на демонстрации 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Администрация президента Франции запустила процедуру увольнения помощника Макрона Александра Беналля. По мнению полиции, он избивал людей во время первомайской манифестации в Париже. Сейчас агрессивный чиновник арестован и находится за решеткой, сообщает агентство ТАСС.
Известно, что Беналль занимался обеспечением безопасности мероприятий, которые проводились в Елисейском дворце. А 1 мая он каким-то образом проник в ряды полицейских, следивших за порядком на манифестации, и напал как минимум на одного человека. Момент избиения попал на видео.
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