Помощника Макрона уволят за избиение людей на демонстрации

Администрация президента Франции запустила процедуру увольнения помощника Макрона Александра Беналля. По мнению полиции, он избивал людей во время первомайской манифестации в Париже. Сейчас агрессивный чиновник арестован и находится за решеткой, сообщает агентство ТАСС

Известно, что Беналль занимался обеспечением безопасности мероприятий, которые проводились в Елисейском дворце. А 1 мая он каким-то образом проник в ряды полицейских, следивших за порядком на манифестации, и напал как минимум на одного человека. Момент избиения попал на видео.