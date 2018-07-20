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Модернизацию очистных сооружений в Тюмени завершат в 2019 году
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Модернизацию очистных сооружений в Тюмени завершат в 2019 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТЮМЕНЬ, 20 июл — РИА Новости. Проект модернизации очистных сооружений Тюмени реализуют в 2019 году, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"В рамках реконструкции очистных сооружений ведется строительство первой очереди горизонтальных аэрируемых песколовок с внедрением автоматизированной системы управления. Реконструкция второй очереди будет выполнена в 2019 году. В итоге увеличится производительность сооружений с 220 до 260 тысяч кубических метров стоков в сутки", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в рамках концессионного соглашения, заключенного с тюменским водоканалом, также принято решение о строительстве единой современной сливной станции около очистных сооружений канализации производительностью более 3 тысяч кубометров в сутки. Проект уже проходит государственную экспертизу. Приступить к строительству планируется к октябрю этого года.
Помимо самой сливной станции будет построена насосная станция технической воды, аккумулирующий резервуар ливневых и талых вод, напорные трубопроводы технической воды и разбавленных жидких бытовых отходов и две трансформаторных подстанции.
"С учетом активного развития Тюмени строительство современной сливной станции в районе очистных сооружений канализации — это верное решение, которое позволит ликвидировать точки слива в черте города и решить проблему со специфическим запахом. Стратегически мы будем идти по пути увеличения доступности центральной системы водоотведения для потребителей", — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.
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