В Курганской области оценили посевы сельскохозяйственных культур

Курганской области к середине лета урожай сельскохозяйственных культур оказался хуже прошлогоднего, [передает] (https://ura.news/news/1052343392) URA.RU. Оценивали состояние посевов по четырехбалльной шкале.

Яровые зерновые и зернобобовые культуры набрали 3,45 балла (в прошлом году 3,55 балла). Технические культуры на 3,39 балла, кормовые культуры — на 3,16 балла, озимые культуры получили 3,68 балла.

В регионе планируется вырастить 1650 тысяч тонн зерновых. Годом ранее было собрано более двух млн тонн зерна.