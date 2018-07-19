Ещё
В Курганской области оценили посевы сельскохозяйственных культур
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин объявил об изменении внешней политики России
Путин объявил об изменении внешней политики России

В Курганской области оценили посевы сельскохозяйственных культур 

Rambler News Service 1 час назад
В Курганской области к середине лета урожай сельскохозяйственных культур оказался хуже прошлогоднего, [передает] (https://ura.news/news/1052343392) URA.RU. Оценивали состояние посевов по четырехбалльной шкале.
Яровые зерновые и зернобобовые культуры набрали 3,45 балла (в прошлом году 3,55 балла). Технические культуры на 3,39 балла, кормовые культуры — на 3,16 балла, озимые культуры получили 3,68 балла.
В регионе планируется вырастить 1650 тысяч тонн зерновых. Годом ранее было собрано более двух млн тонн зерна.
Rambler News Service: последние новости
«Крымэнерго» будет преобразовано в акционерное общество с долей Республики Крым в 50% Group-IB: за кибератакой на ПИР-банк стоит хакерская группа MoneyTaker «АвтоВАЗ» раскрыл сроки завершения производства Lada Priora
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России154
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона15
Казаки просят отменить пенсии528
Путин допустил обострение ситуации на Украине236
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного37
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение