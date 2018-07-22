Виллиан покинет «Челси» в случае трансфера Головина 

«Челси» продаст Виллиана в случае подписания контрактного соглашения с полузащитником ЦСКА Александром Головиным. Отмечается, основным претендентом на Виллиана является каталонская «Барселона», которая предложила за бразильца 61.5 млн евро. В минувшем сезон сезоне АПЛ Виллиан участвовал в 36 матчах команды, где забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. «Челси» финишировал на пятом местом чемпионата Англии и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы. Сейчас «Челси» ведет борьбу с «Монако» за Александра Головина. Ранее стало известно, что французский клуб предложил за российского игрока 35 млн евро. ЦСКА хочет выручить с продажи своего игрока не меньше 30 млн евро. В прошлом сезоне Александр Головин провел в составе ЦСКА 43 матча во всех турнирах, забив 7 голов. На ЧМ-2018 Головин сыграл за сборную России 4 матча, забив 1 гол и сделав 2 голевые передачи. 22-летний россиянин защищает цвета «армейцев» с 2015 года. Контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2021 года.