«Крымэнерго» будет преобразовано в акционерное общество с долей Республики Крым в 50%

«»Крымэнерго" будет реорганизовано в акционерное общество при полном сохранении рабочих мест. Доля Республики Крым составит 50%, что позволит обеспечить полное влияние на кадровую политику предприятия. Перед нами стоит важная задача — сделать деятельность компании прозрачной и повысить эффективность выполняемых работ», — сообщил Аксенов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что после перехода предприятия в новую организационно-правовую форму собственности из федерального бюджета будет выделено около 9 млрд рублей на реконструкцию сетей «Крымэнерго».

«Крымэнерго» — крупнейшая энергетическая компания Крыма. Она совмещает деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии магистральными электрическими сетями 220-330 кВ энергосистемы Крыма и распределительными электрическими сетями, поставке электрической энергии потребителям (является гарантирующим поставщиком). Предприятие обеспечивает электроэнергией свыше 800 тыс. бытовых абонентов и более 23 тыс. потребителей — юридических лиц. Зона ответственности «Крымэнерго» — весь полуостров Крым.