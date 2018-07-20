Познер раскритиковал россиян за нежелание работать в 55 лет

Журналист Владимир Познер прокомментировал предложение правительства об изменении пенсионной системы и раскритиковал россиян, которые не хотят работать в 55 лет.

«Я вообще не понимаю, как можно не хотеть работать в 55 лет!» — приводятся слова телеведущего на сайте «Познер Online».

Журналист не исключил, что такие люди очень не любят свою работу. «Но это беда тогда. Значит, вы занимаетесь и всю жизнь занимались не своим делом. Но это катастрофа», — отметил он.

По словам Познера, во всем мире у 50-летних возникают сложности с поиском работы. «Это так всюду. Неохотно берут человека, который почему-то в этом возрасте не работает», — заметил он, добавив, что с работы 50-летнего человека «никто не будет выгонять, если только он не напортачил».

Он признал, что при найме предпочтение отдают молодым, однако подчеркнул, что во всем мире руководящие посты почти во всех сферах занимают не 20-летние. «Единственное место, где действительно королевство молодых — это Силиконовая долина, IT, вот эти области», — сказал он.

«В 55 лет человек полон сил. Женщина — еще женщина, мужчина — еще мужчина. Это же совсем не то, что было когда-то. В 50 лет — старик… «Вышел старик 50-ти лет». Это ж когда было!» — сказал Познер.

Он напомнил, что в 30-е годы продолжительность жизни советских мужчин составляла 42 года. «Но сейчас ведь все не так, все по-другому», — сказал Познер.

Ранее Познер рассказал о причинах «агрессивности и жестокости» россиян, а также признался в неприятии российского гимна.

Напомним, на заседании в четверг Государственная дума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе. Инициатива кабмина одобрена в первом чтении.