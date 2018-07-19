Более 200 единиц военной техники поступило в войска ЦВО с начала года

ЕКАТЕРИНБУРГ , 19 июля. / ТАСС /. Войска Центрального военного округа (ЦВО) получили в 2018 году более 200 единиц военной техники и вооружения. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе округа. "С начала года по гособоронзаказу поступили более 200 единиц техники. Например, в соединение материально-технического обеспечения, дислоцированное в Кемеровской области , за минувшую неделю произвели поставку еще пяти единиц специальных ремонтно-слесарных автомастерских по ремонту бронетанковой техники (МРС-БТ). Мастерская на базе автомобиля «Урал-43203» с колесной формулой 6х6 предназначена для проведения ремонтных работ автобронетанковой и автомобильной техники в полевых условиях", — сказали в пресс-службе. Также, по данным военного округа, в войска поставлены телекоммуникационные комплексы связи «Редут-2УС» на базе автомобиля «Камаз-5350», с помощью которых в самое короткое время создается единая мощная локальную сеть, бронеавтомобили «Тайфун-К», тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Буратино» и другие. Как ранее заявлял командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин , в 2018 году планируется вывести оснащенность современным вооружением и техникой в частях округа на уровень не менее 54%, а к 2020 году выйти на 70%. В 2017 году в войска округа поступили свыше 1 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и техники. Это позволило перевооружить на новые образцы две воинские части и 19 подразделений.