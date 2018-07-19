Как защитить грядки от птиц?

Здравствуйте!

Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь.

На участке замучили птицы — разрывают бортики грядок с помидорами. Просто полностью сравнивают борта с окружающей почвой. Боимся за поспевающие плоды, не знаем, что будет, когда они… ну понятно.

Какие именно птицы. Замечали на участке одну курицу, неизвестно, кто ее хозяин и кому предъявлять претензию. Проникает, по всей видимости, через один участок забора, который окружен густой порослью вишен с обеих сторон. Но похоже, что не столько виновна эта курица и состояние этого куска ограды, сколько другой «диверсант». Застали на помидорах… кукушку! Она садилась на ветки помидоров и ломала их. Стали кидаться в нее чем пришлось. Не улетает, садится на дерево и нагло в упор смотрит на нас. Большая, упитанная птица. Нашли на разрытом борте помидорной грядки голубое перышко, похоже, оно ее и как будто изъедено с одной стороны. Видели, как она же залезает в помидорную грядку. Наверное, у нее паразиты и она купается в рыхлом грунте грядок.

Что делать?! Как отпугнуть пернатых? Буду признательна за любые советы. На участок уже страшно заходить, вдруг там уже одни ямы и рытвины…

Разрыто-1 Разрыто-1 Разрыто-2 Разрыто-2 Голубое перо

Голубое перо