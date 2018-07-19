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В пансионате № 31 идет подготовка к фестивалю
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В пансионате № 31 идет подготовка к фестивалю 

Наш Теплый стан 32 минуты назад
Фото: Наш Теплый стан
Работники пансионата для ветеранов труда № 31 активно готовятся к фестивалю самодеятельных коллективов сотрудников стационарных учреждений социального обслуживания.
Это фестиваль уже стал традиционным, он проводится каждый год в рамках празднования Дня города.
Цель мероприятия — популяризация и повышение престижа профессии социального работника, а также привлечение общественного внимания к деятельности учреждений социальной защиты населения города Москвы.
Фестиваль проводится в три этапа: первый — на уровне учреждений и организаций системы социальной защиты, второй (отборочный) — на окружном уровне, заключительный — гала-концерт самодеятельных коллективов.
В гала-концерте примут участие самодеятельные коллективы и исполнители из числа работников организаций социального обслуживания населения города Москвы, ставшие победителями отборочных окружных этапов.
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