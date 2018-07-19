В пансионате № 31 идет подготовка к фестивалю

Работники пансионата для ветеранов труда № 31 активно готовятся к фестивалю самодеятельных коллективов сотрудников стационарных учреждений социального обслуживания.

Это фестиваль уже стал традиционным, он проводится каждый год в рамках празднования Дня города.

Цель мероприятия — популяризация и повышение престижа профессии социального работника, а также привлечение общественного внимания к деятельности учреждений социальной защиты населения города Москвы

Фестиваль проводится в три этапа: первый — на уровне учреждений и организаций системы социальной защиты, второй (отборочный) — на окружном уровне, заключительный — гала-концерт самодеятельных коллективов.

В гала-концерте примут участие самодеятельные коллективы и исполнители из числа работников организаций социального обслуживания населения города Москвы, ставшие победителями отборочных окружных этапов.