Солистка группы «ВИА Гра» выходит замуж

25-летняя Анастасия Кожевникова сообщила своим фанатам в Instagram, что в скором времени состоится ее свадьба. Певица выложила фото, на котором позирует в роскошном свадебном платье.

«Совсем скоро…этот день. Как вы думаете, какое оно будет? Мое платье» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала под фото Кожевникова.

В комментариях под постом девушку поздравляли не только поклонники, но также друзья и коллеги. Например, бывшая участница группы «ВИА Гра» Миша Романова прокомментировала фото бывшей напарницы.

Однако поклонники певицы обеспокоены тем, что после замужества Анастасия Кожевникова может покинуть группу вслед за Мишей Романовой.