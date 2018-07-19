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Солистка группы «ВИА Гра» выходит замуж
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Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми

Солистка группы «ВИА Гра» выходит замуж 

WomanHit.ru 29 минут назад
Фото: WomanHit.ru
25-летняя Анастасия Кожевникова сообщила своим фанатам в Instagram, что в скором времени состоится ее свадьба. Певица выложила фото, на котором позирует в роскошном свадебном платье.
«Совсем скоро…этот день. Как вы думаете, какое оно будет? Мое платье» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала под фото Кожевникова.
В комментариях под постом девушку поздравляли не только поклонники, но также друзья и коллеги. Например, бывшая участница группы «ВИА Гра» Миша Романова прокомментировала фото бывшей напарницы.
Однако поклонники певицы обеспокоены тем, что после замужества Анастасия Кожевникова может покинуть группу вслед за Мишей Романовой.
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