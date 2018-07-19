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Акробатка сорвалась с высоты в огонь во время телешоу
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Акробатка сорвалась с высоты в огонь во время телешоу 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: Lenta.ru
Акробатка Мэри Вулф-Нильсен (Mary Wolfe-Nielsen) сорвалась с высоты во время выступления на шоу The America's Got Talent. Фрагмент с инцидентом появился в аккаунте проекта в Facebook.
Мэри страховал ее муж Тайс Нильсен (Tyce Nielsen), который исполнял номер с черной повязкой на глазах. В определенный момент он должен был поймать опускающуюся вниз головой жену за ноги, но его руки соскользнули, и акробатка упала на сцену, на которой для эффектности был разведен огонь.
Женщина упала, шокировав членов жюри и зрителей, среди которых был двухлетний сын Нильсенов и его бабушка. Однако когда акробатка поднялась на ноги, стало ясно, что она не пострадала.
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