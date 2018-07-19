Костромские деревья оденут в кандалы

Приствольные зоны деревьев в Костроме хотят запереть за решётку, узнал KOSTROMA.TODAY. Сделают это до 1 сентября.

По информации пресс-службы городской администрации, работы по формированию приствольных зон у деревьев уже идут на площади Советской и на некоторых участках улицы Ленина. В ближайшее время запланировано облагородить деревья в первом квартале улицы Советской.

Это необходимо для того, чтобы обеспечить воздухообмен и влажность почвы.

При создании приствольных зон рабочие убирают асфальт, разбирают тротуарную плитку у деревьев и засыпают стволы плодородным грунтом.

В дальнейшем на приствольных зонах планируется установить чугунные решётки. Сейчас объявлен аукцион на поставку материалов.