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УФАС оштрафовала директора МП «Инженерная служба» на 50 тыс. рублей
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УФАС оштрафовала директора МП «Инженерная служба» на 50 тыс. рублей 

Волга Ньюс 39 минут назад
По данным ведомства, с информацией о незаконных действиях руководителя предприятия в него обратились представители департамента финансов и экономического развития Самары.
Так, заказчиком был заключен контракт на оказание услуг по эксплуатации теплоэнергетических объектов с ООО «Коммунальная сервисная компания» г. Отрадного на сумму более 22 млн рублей. «Должностное лицо при заключении вышеуказанного контракта нарушило требования ч. 2 ст. 48 Закона о контрактной системе в части необоснованности принятия решения о выборе способа осуществления закупки», — поясняет пресс-служба УФАС по Самарской области.
В итоге в отношении директора МП Самара «Инженерная служба» было возбуждено административное дело (ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ), по результатам рассмотрения которого на него был наложен штраф в размере 50 тыс. рублей.
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