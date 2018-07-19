Исследование: клиенты сервисов онлайн-кредитования стали чаще брать займы на летние музыкальные фестивали

Клиенты сервисов онлайн-кредитования стали чаще брать деньги на самообразование и летние музыкальные фестивали, говорится в исследовании микрофинансовой компании MoneyMan. На две эти цели берут займы в общей сложности 10,7% пользователей. По сравнению с 2016 годом доля таких заемщиков выросла более чем в два раза.

Большая часть пользователей онлайн-кредитования — это миллениалы, они больше ценят эмоциональный, культурный, интеллектуальный опыт, чем обладание какой-либо вещью. В 2018 году эта общая тенденция встретилась с большим предложением на рынке образовательных услуг, тренингов, лекций и музыкальных фестивалей, которые, отчасти, рассматриваются тоже как получение нового опыта (фестивальная инфраструктура включает образовательную программу: мастер-классы, выступления, лекции и пр.), объясняет гендиректор MoneyMan Ирина Хорошко.

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Самые популярные фестивали среди заемщиков — это «Боль» и «Пикник Афиши». Чуть менее востребованы: Present Perfect, Park Live, «Нашествие», Motherland Summer, Stereoleto и др. Среди ответов респондентов также были иностранные фестивали — Flow (в Хельсинки ) и Sziget ( Будапешт ).

В графу «самообразование» входят траты на репетиторство, посещение лекций, семинаров, мастер-классов, конференций, обучение автомобильному вождению и пр. Самые популярные курсы: английского языка, программирования на Python, ораторского мастерства, живописи, занятия по вокалу и др.

Самая частая причина, по которой россияне пользуются услугами онлайн-сервисов — это непредвиденные расходы: покупка вещей первой необходимости, оплата медицинских счетов, срочный ремонт бытовой техники. Доля таких пользователей — 36%. На втором месте по популярности — займы на ремонт жилья (14,5%) На третьем — покупка бытовой техники (12,3%). Среди других ответов — траты на детей и организацию праздников (8%), перекредитование (7%).

Опрос пользователей проводился в мае—июле, были изучены данные более 20 тыс. клиентов в возрасте от 18 до 70 лет.

Как правило, россияне, которые берут займы на самообразование, финансово-дисциплинированы и не допускают просрочек, они точно знают, когда могут отдать долг и чаще всего берут заем, когда им задерживают зарплату на несколько дней, объясняет Хорошко.

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