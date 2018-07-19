Ещё
Россиян предупредили о забастовках бортпроводников итальянских авиакомпаний
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян предупредили о забастовках бортпроводников итальянских авиакомпаний 

Национальный Туристический Союз 38 минут назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Послезавтра, 21 июля, в Италии начнется забастовка бортпроводников итальянских авиакомпаний Blue Panorama Airlines, Air Italy, которая продлится не менее суток. К акции присоединятся работники аэропортов в Реджо-ди-Калабрии и Болоньи, а также сотрудники испанского авиаперевозчика Vueling, сообщает «Интерфакс» с ссылкой на МИД РФ. Министерство предупреждает россиян о предстоящих забастовках и информирует о возможных задержках или отменах рейсов в связи с происходящим.
Итальянцы и испанцы высказывают свое недовольство по поводу ущемления их прав в трудовых договорах, неподобающих условиях труда и сокращающихся рабочих мест. По информации из местных СМИ, к акции могут присоединиться и работники ж/д транспорта.
Национальный Туристический Союз: последние новости
Специалисты выяснили гендерные предпочтения путешественников Российские поезда потерпели убытки на миллион после ЧМ 2018 В Калуге открылось енотокафе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми69
Российская база в Сирии уничтожила НЛО185
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»94
В Хабаровске умер российский миллиардер38
Россиянка пустила труп мужа на кабачки10
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение