Россиян предупредили о забастовках бортпроводников итальянских авиакомпаний

Послезавтра, 21 июля, в Италии начнется забастовка бортпроводников итальянских авиакомпаний Blue Panorama Airlines, Air Italy, которая продлится не менее суток. К акции присоединятся работники аэропортов в Реджо-ди-Калабрии и Болоньи, а также сотрудники испанского авиаперевозчика Vueling, сообщает «Интерфакс» с ссылкой на МИД РФ . Министерство предупреждает россиян о предстоящих забастовках и информирует о возможных задержках или отменах рейсов в связи с происходящим.

Итальянцы и испанцы высказывают свое недовольство по поводу ущемления их прав в трудовых договорах, неподобающих условиях труда и сокращающихся рабочих мест. По информации из местных СМИ, к акции могут присоединиться и работники ж/д транспорта.