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«Самару захватили монстры»: блогер Варламов «прошелся» по новостройкам в центре города
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«Самару захватили монстры»: блогер Варламов «прошелся» по новостройкам в центре города 

63.ru 39 минут назад
Фото: 63.ru
Блогер назвал высотки «безликими коробками»
Известный блогер Илья Варламов посвятил Самаре очередной пост. На этот раз он восторгался историческим центром города и волонтерами «Том Сойер феста», которые руками восстанавливают фасады деревянных зданий.
— Это очень крутой город, несмотря на то, что последние десятилетия его пытаются уничтожить. Невероятно красив исторический центр. Здесь есть и деревянная архитектура, и каменный модерн, — пишет Варламов. — Ходить по улицам одно наслаждение!
По его словам, реконструкция каждого дома стоит от 40 до 500 тысяч рублей.
При этом журналист раскритиковал многоэтажки, которые строители буквально втыкают на любом свободном клочке земли.
— В городе появились монстры. Безликие коробки подавляют всё вокруг. Вместо уютных дворов — парковки. Вместо тихих улиц — пробки и шум, — пояснил журналист. — Их строят бездумно, не думая о том, что останется детям. Скоро прекрасной Самары не останется, останутся одни коробки.
А вы согласны с мнением столичной знаменитости?
Авторизируйтесь, чтобы проголосовать Опрос завершен Вы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Да, он прав, город застраивают бездумноВысотки — это реальность, и их будет большеМне всё равно, я на Безымянке живу
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