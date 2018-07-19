«Самару захватили монстры»: блогер Варламов «прошелся» по новостройкам в центре города

Блогер назвал высотки «безликими коробками»

— Это очень крутой город, несмотря на то, что последние десятилетия его пытаются уничтожить. Невероятно красив исторический центр. Здесь есть и деревянная архитектура, и каменный модерн, — пишет Варламов. — Ходить по улицам одно наслаждение!

По его словам, реконструкция каждого дома стоит от 40 до 500 тысяч рублей.

При этом журналист раскритиковал многоэтажки, которые строители буквально втыкают на любом свободном клочке земли.

— В городе появились монстры. Безликие коробки подавляют всё вокруг. Вместо уютных дворов — парковки. Вместо тихих улиц — пробки и шум, — пояснил журналист. — Их строят бездумно, не думая о том, что останется детям. Скоро прекрасной Самары не останется, останутся одни коробки.

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