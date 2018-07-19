Вологодскую область заполонили змеи 

Как пишут «Невские новости», в городах Вологодской области стали чаще появляться змеи. Также сообщается, что среди них есть и те, которые могут представлять опасность для человека. По предположениям экологов, такое явление связано с изменением климата в регионе. Исследователи считают, что опасным рептилиям, умеющим проползать большие расстояния ради воды и пищи, комфортно на территории Вологодской области. Кроме того, сейчас в регионе наблюдается жаркая погода, из-за этого змеи вылезают на открытые пространства, чтобы понежиться на солнце. Однако сейчас при встрече с людьми они агрессивны. Ученые объясняют это тем, чтона данный момент у рептилий период размножения. Отмечается, что за летний период было несколько обращений, связанных с нападением змей. Хотя рептилии стараются избегать людей, ученые советуют не трогать их. Более того, при обнаружении змей не рекомендуется близко подходить к ним. МЧС России по Вологодской области сообщает, что при укусе змеи необходимо оказать первую медицинскую помощь, предусмотренную при таких случаях, а также обратиться в больницу.
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