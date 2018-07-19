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В Госдуму внесли проект по улучшению положения молодых семей
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В Госдуму внесли проект по улучшению положения молодых семей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Законопроект по улучшению положения молодых семей и обеспечению гарантии их прав на жилище внесен в Госдуму в четверг депутатом от фракции КПРФ Тамарой Плетневой, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
"Законопроект направлен на улучшение положения молодых семей и обеспечение гарантии их прав на жилище", — говорится в пояснительной записке.
Автор инициативы подчеркивает, что сейчас молодая семья, поставленная в очередь, лишается права на получение социальной выплаты в случае, если возраст одного из супругов превысил 35 лет за период ожидания (нахождения в списке претендентов).
"С целью восстановления социальной справедливости предлагается принять ФЗ «О гарантиях прав молодых семей на жилище» согласно которому лица, включенные в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году, обеспечиваются указанной социальной выплатой вне зависимости от их фактического возраста, в случае, если заявление о включении данной молодой семьи в состав участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» направлялось до момента исполнения ими 35 лет", — отмечается в документе.
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