В Госдуму внесли проект по улучшению положения молодых семей

"Законопроект направлен на улучшение положения молодых семей и обеспечение гарантии их прав на жилище", — говорится в пояснительной записке.

Автор инициативы подчеркивает, что сейчас молодая семья, поставленная в очередь, лишается права на получение социальной выплаты в случае, если возраст одного из супругов превысил 35 лет за период ожидания (нахождения в списке претендентов).