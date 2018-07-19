Случайное касание ребенка спровоцировало женскую драку

Китае посетительницы шанхайского Диснейленда подрались из-за того, что одну из них случайно потрогал за ягодицу ребенок. На видео инцидента обратило внимание издание Shangai Ist.

По словам свидетеля происшествия, женщина в серой юбке начала ругать восьмилетнего мальчика. За ребенка вступились окружающие люди и его мать. Началась перепалка, в ходе которой возмущенной посетительнице парка развлечений ударили по лицу шляпой.

В драку вмешался охранник и разнял женщин. Напоследок мать мальчика крикнула сопернице: «Да ты сумасшедшая! С такой внешностью никто не захочет трогать твою задницу!».

В социальных сетях отметили, что хотя ребенок, скорее всего, дотронулся до женщины случайно, взрослые повели себя инфантильно. «Не думаю, что восьмилетний мальчик сделал это осознанно. Но когда я увидел его мать, подумал, что это вполне возможно», — отметил один из комментаторов.