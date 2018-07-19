Вплавь от Токио до Сан-Франциско: как покорить Тихий океан

Полтора месяца назад телеканал «МИР 24» рассказывал о знаменитом французском путешественнике Бенуа Лекомте, который отправился в сложнейший заплыв через Тихий океан. О продолжении заплыва рассказывает спортивный обозреватель телеканала Дмитрий Калугин

Лекомт держит путь через весь Тихий океан от Токио до Сан-Франциско . Он сильно измотан, но продолжает путешествие. И твердо намерен добиться поставленной цели. Заплыв продолжается уже 45 дней.

На своем пути он уже встретил четыре акулы и заработал воспаление уха. Но все эти неприятности ничто перед моральной усталостью. Из-за однообразных окружающих видов и рутинной работы велик риск помутнения рассудка. Но Лекомт выработал специальную терапию — он придерживается определенного графика размышлений. Во время ежедневного восьмичасового плавательного труда Бенуа размышляет о научных теориях и строительстве небоскребов. В сражении со стихией на стороне путешественника и опыт — 20 лет назад он уже переплывал океан, только Атлантический.

Каждый день, несмотря на усталость, Лекомт старается описать в дневнике. В нем много интересного и даже мистического.

«17 июня. Я провел ночь на койке. Мне пришлось обложить себя подушками и рюкзаками, чтобы ограничить движения. Каждый раз, когда я вставал, тошнота возвращалась. Провел на койке большую часть дня.

16 июля. Шторм принес нам нового друга. На палубе мы нашли изможденную птицу. Весь день кормили ее консервированным тунцом. Нам удалось ее спасти.

18 июля. Вот интересный факт: 20 лет назад, когда я плыл через Атлантику, сборная Франции выиграла свой первый чемпионат мира. Сейчас, когда я плыву через Тихий океан, французские футболисты вновь стали чемпионами мира».

Из девяти тысяч километров Лекомт преодолел уже тысячу. Маршрут проложен таким образом, что на протяжении всего пути он не встретит ни одного клочка суши.

В воде Лекомт провел более 170 часов, до сих пор показывая феноменальную среднюю скорость — 4,5 км в час. Однако сам Бенуа считает, что должен плыть еще быстрее.

Это путешествие — даже не столько вызов человеческим возможностям, сколько океанографическая экспедиция. С Бенуа сотрудничают двадцать семь научных институтов, и все собранные данные, в основном об экологии, Лекомт передаст ученым.

Вероятно, это сотрудничество будет последним — французу уже 51 год, и карьеру покорителя океанов он твердо решил закончить.

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