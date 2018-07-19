Ещё
Правительство предложило упростить добровольную сертификацию для бизнеса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство предложило упростить добровольную сертификацию для бизнеса 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Правительство РФ предлагает упростить добровольную сертификацию для малого и среднего бизнеса, в том числе снизить затраты на ее проведение, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.
Он пояснил, что нередки случаи, когда процедура добровольной сертификации используется государственными структурами, чтобы создавать барьеры для малого и среднего бизнеса. По словам премьера, госкомпании отсеивают малые предприятия, с которыми не хотят работать, без объективных причин.
"Предлагается усилить контроль и наделить Росстандарт полномочиями, которые позволят ему вести мониторинг системы добровольной сертификации и при выявлении нарушений приостанавливать регистрацию компаний. Одновременно будет введено взаимное признание сертификатов различных компаний, чтобы сократить расходы и производителя, и покупателя. Кроме того, для малых и средних предприятий будет ограничена стоимость самой процедуры сертификации по стоимости затрат на ее проведение. Сейчас таких ограничений просто нет, и цены могут устанавливаться произвольно… Все эти шаги, надеюсь, позволят сделать более прозрачным механизм ценообразования в системе добровольной сертификации и выровнять условия для участников", — сказал Медведев.
Последние новости
Пушков отреагировал на отказ Трампа от своих слов Бывшая жена Грудинина прокомментировала развод с супругом Подземелье "Сатаны". Почему РФ не откажется от шахтных ядерных ракет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми69
Российская база в Сирии уничтожила НЛО185
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»94
В Хабаровске умер российский миллиардер38
Россиянка пустила труп мужа на кабачки10
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение