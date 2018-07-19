У Широкореченского кладбища столкнулись две легковушки и грузовик

На улице Репина столкнулись три машины — два легковых автомобиля и один грузовой. Как рассказывают очевидцы, ДТП произошло возле Широкореченского кладбища.

«У Kia повреждена задняя часть машины, у Chevrolet разбита передняя часть с обеих сторон, там сработали подушки безопасности, а у МАЗа повреждена боковая левая часть», — рассказали Е1.RU очевидцы.

Судя по фотографиям и видео, которые сняли другие водители, машины разбросало по всей дороге — и из-за этого на Репина уже образовалась пробка.

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