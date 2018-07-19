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У Широкореченского кладбища столкнулись две легковушки и грузовик
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У Широкореченского кладбища столкнулись две легковушки и грузовик 

e1.ru 43 минуты назад
Фото: e1.ru
На улице Репина столкнулись три машины — два легковых автомобиля и один грузовой. Как рассказывают очевидцы, ДТП произошло возле Широкореченского кладбища.
«У Kia повреждена задняя часть машины, у Chevrolet разбита передняя часть с обеих сторон, там сработали подушки безопасности, а у МАЗа повреждена боковая левая часть», — рассказали Е1.RU очевидцы.
Судя по фотографиям и видео, которые сняли другие водители, машины разбросало по всей дороге — и из-за этого на Репина уже образовалась пробка.
Если вы стали свидетелем этого или другого происшествия, сняли его на видеорегистратор, знаете дополнительные подробности, то пишите на нашу редакционную почту news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70.
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