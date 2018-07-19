Суд отклонил иск о взыскании с Siemens 46,8 млн рублей и €1,45 млн по «Интеравтоматике»

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска конкурсного управляющего «Технопромэкспорта» о взыскании с немецкого концерна Siemens и его структур 46,8 млн рублей и €1,45 млн по ситуации с совместным предприятием — «Интеравтоматикой», передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил в удовлетворении иска отказать, решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия", — сказала судья.

В ходе прения сторон позиция «Интеравтоматики» осталась неизменной. «Технопромэкспорт» заявил, что Siemens, как крупнейший акционер «Интеравтоматики» имеет фактическую возможность определять действия компании. В частности, по данным конкурсного управляющего, Siemens внедряет собственные стандарты в деятельность совместного предприятия и осуществляют проверку их применения, рассматривая эту компанию как дочернюю организацию. Также «Технопромэкспорт» заявил, что Siemens перезаключил ряд договоров совместного предприятия на себя и получает с них прибыль в обход других членов СП.

В свою очередь, представитель Siemens заявил, что ни один из аргументов истца доказан не был. В частности, не была доказана возможность ответчика определять действия компании «Интеравтоматика» из-за преобладающей доли, так как устав СП предполагает принятие решений большинством голосов членов совета директоров, которым Siemens не обладает. Аргумент о внедрении корпоративного стандарта Siemens посчитал несущественным, так как решение о нем на предприятии не было одобрено из-за разногласий.

Ранее суд дважды переносил рассмотрение дела по существу — первое должно было состояться в апреле, второе — в июне этого года. При этом на заседании в апреле конкурсный управляющий ОАО «Технопромэкспорт» снизил сумму требований к Siemens и его структурам почти в четыре раза, до 46,8 млн рублей и €1,45 млн с первоначальных 177,1 млн рублей и €5,45 млн Конкурсный управляющий требует взыскать убытки, причиненные другим акционерам «Интеравтоматики» в результате «блокирования» ее работы.

Siemens владеет 45,72% долей в «Интеравтоматике», ОАО «ВТИ» — 36,94% и «Технопромэкспорт» — 17,34%.

Суть спора

Иск к Siemens был подан в конце прошлого года. До этого, в июле 2017 года, Siemens AG официально заявила, что «полностью откажется от своей доли в российской компании „Интеравтоматика“, которая предлагает оборудование и услуги для вспомогательных и контрольных систем управления электростанций», а также что новые бизнес-проекты в России будут «осуществляться исключительно контролируемым Siemens AG совместным предприятием „Сименс технологии газовых турбин“ и находящейся в Москве 100-процентной дочерней компанией ООО „Сименс“.

Претензии истец объяснил тем, что „фактически Siemens блокировал ее работу в ущерб российским акционерам, и компания, лишившись „серьезного объема заказов, теряет в цене“.

В марте 2018 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла признаков недобросовестной конкуренции со стороны концерна Siemens из-за ситуации вокруг компании „Интеравтоматика“.

К такому выводу пришли специалисты ФАС по итогам рассмотрения поступившего в ведомство обращения с просьбой провести проверку концерна на предмет недобросовестной конкуренции на российском рынке автоматизированных систем управления технологическими процессами для тепловых электростанций (АСУТП).