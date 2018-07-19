Ещё
В Екатеринбурге следователи проверяют клинику, где пациентке изуродовали грудь и ягодицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге следователи проверяют клинику, где пациентке изуродовали грудь и ягодицы 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Главное управление СКР по Свердловской области начало проверку клиники пластической хирургии из-за некачественно сделанной операции.
О произошедшем следователи узнали из СМИ: 40-летняя жительница Сургута приехала в дорогой центр пластической хирургии, чтобы сделать подтяжку груди. Ей пришлось дважды обращаться к услугам хирурга: результат первой операции ее, мягко говоря, не устроил. Но результатом второго хирургического вмешательства стали сильные боли и еще более страшный внешний вид прооперированных частей тела.
Женщина подала претензию на клинику пластической хирургии, и делом заинтересовался следственный отдел Верх-Исетского района.
«Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью женщины, а также объёма и качества оказанных гражданке медицинских услуг, будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Фото: pxhere.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Мекуш: «Я участвую в работе экспертного совета при врио губернатора Кузбасса, а не пишу стратегию развития» Отключение электроэнергии привело к проблемам с водой в Новороссийске и Геленджике «Введение НДС для иностранных интернет-магазинов – правильное решение»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО202
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»94
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми65
В Хабаровске умер российский миллиардер33
Россиянка пустила труп мужа на кабачки7
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение