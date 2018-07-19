В Екатеринбурге следователи проверяют клинику, где пациентке изуродовали грудь и ягодицы

Главное управление СКР по Свердловской области начало проверку клиники пластической хирургии из-за некачественно сделанной операции. О произошедшем следователи узнали из СМИ: 40-летняя жительница Сургута приехала в дорогой центр пластической хирургии, чтобы сделать подтяжку груди. Ей пришлось дважды обращаться к услугам хирурга: результат первой операции ее, мягко говоря, не устроил. Но результатом второго хирургического вмешательства стали сильные боли и еще более страшный внешний вид прооперированных частей тела. Женщина подала претензию на клинику пластической хирургии, и делом заинтересовался следственный отдел Верх-Исетского района. «Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью женщины, а также объёма и качества оказанных гражданке медицинских услуг, будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе регионального СКР. Фото: pxhere.com